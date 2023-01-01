Девушка с береттой. Марина Серова (книга, 2020) слушать онлайн

Преуспевающий нефтяной магнат Сергей Баранов, на глазах у которого какой-то юнец открывал дверцу его шикарного «Мерседеса», не успел даже крикнуть – рванул взрыв, взметнулось пламя, обломки металла и куски тела угонщика разлетелись по двору. Два дня спустя, когда Сергей возвращался со сходки ав�торитетов, на него вновь было совершено покушение, а через день в него стреляли в кафе. Телохранитель Женя Охотникова, расследуя цепь покушений, выходит на некую организацию, планомерно отстреливающую крупных бизнесменов. Нити этого заговора ведут наверх. И Женя решает испытать их на прочность…



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