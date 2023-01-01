Девушка для дракона. Ева Никольская,Кристина Зимняя (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Всем известно, что драконы-оборотни – большие любители артефактов и женщин. Но не зря говорят в народе: бойтесь своих желаний! А то получите, как Арэт, артефакт и девушку в комплекте. А ведь ему на шею еще и изобретательница этих самых артефактов с кучей мертвых родственников свалилась. И конкурент из соплеменников на огонек пожаловал… Как тут между природной тягой к сокровищам и внезапно возникшей симпатией выбрать? С одной стороны, сбежавший «артефакт» весьма недурен… вернее, недурна собой, с другой – и изобретательница хороша. А еще умна и талантлива, что очень кстати. Вот и ломает голову бедолага: броситься в погоню за одной или остаться охранять вторую? Впрочем, истинный дракон всегда может совместить полезное с приятным!



Девушка для дракона слушать на видеосервисе Wink.