Девочка в гараже. Реальная история приемной мамы. Дебра Мерк (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Если вы увидите ее в супермаркете или на улице, то подумаете – обычная женщина. Никто не скажет, что она в одиночку борется со злом в этом мире. Не как супергерои из фильмов. По-другому. Однажды Дебра подумала: вот, у меня есть дом, есть еда на столе, а у некоторых детей ничего этого нет. И тогда она поняла, что смысл ее жизни – воспитывать приемных детей. Детей, которых забрали у трудных родителей. Детей, которые никогда не знали, как это – жить в счастливой семье. Так в ее доме появилась маленькая Ханна. Ей было 4 года. Она была как затравленный зверек. Молоко с печеньем перед сном, свои заколки и игрушки, ласка и объятья мамы – малышка долго не могла привыкнуть, что так бывает. Но все рухнуло в один день. На пороге их счастливого дома стояла настоящая мать девочки. Она взяла Ханну за руку и увезла с собой, и Дебра не могла ее остановить. Но это – только начало истории.



Девочка в гараже слушать на видеосервисе Wink.