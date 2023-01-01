Девочка с медвежьим сердцем. Фрэнсис Хардинг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Новый роман от звезды английской прозы подростков. Когда человек умирает, его душа ищет новое пристанище. Некоторые люди – идеальный сосуд для умерших теней. Двенадцатилетнюю Мейкпис тени преследовали всегда. Они являлись ей в ночных кошмарах, касались ее кожи своими леденящими пальцами, шептали едва различимые слова. Однажды Мейкпис впустила в себя тень… Тень дикого, свирепого и неукротимого животного завладела ее разумом и телом. Тень стала проклятьем и единственной защитой одинокой девочки в поместье Гривхейз – мире богатства, жестокости и мрачных секретов. Пока землю поместья раздирает борьба за власть, а страну – борьба за корону, душа Мейкпис борется со зверем. Но порой жизнь во власти людей страшнее смерти во власти теней… Шортлист «Лучшая книга 2017 года» по версии Waterstones . Это романы вне времени и вне возраста, их читают и дети, и взрослые – Guardian



Девочка с медвежьим сердцем слушать на видеосервисе Wink.