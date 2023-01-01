Девочка из стен. Эй Джей Гнюзи (книга, 2020) слушать онлайн

Все тайное становится явным. Элиза знает каждый дюйм этого дома. Какие доски скрипят, где трещины в стенах – идеальные убежища для маленькой девочки. Это ведь ее пристанище. Дом, купленный родителями незадолго до автокатастрофы. Только здесь она чувствует себя защищенной. Эдди изо всех сил пытается игнорировать девочку, которую видит краем глаза. Даже старший брат ощущает чье-то присутствие, и вместе они решаются избавиться от того, что вообще, возможно, не существует. Вот только изгнание девочки из стен влечет за собой гораздо более реальную угрозу. «Девочка из стен» писателя Эй Джей Гнюзи погружает читателя в печальный, но в то же время завораживающий мир одиночества, боли от потери и поиска тепла и заботы. Потерявшая родителей в автокатастрофе Элиза убежала от новой семьи в еe старый дом, который девочка успела изучить вдоль и поперeк. Ей не составляет труда жить в доме словно приведение для новых хозяев. Только совсем незамеченной быть у девочки из стен не получилось – два брата видели ее силуэт. Однако мальчики не уверены, что это была живая Элиза. Может это ее призрак?



Девочка из стен слушать на видеосервисе Wink.