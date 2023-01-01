Девочка без имени. Ирина Владимировна Исаева (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Жить можно счастливо даже после травмы! В своей книге Ирина Исаева, основатель и ректор Института психологии и психотерапии МОSТ, гештальт-терапевт и преподаватель с более чем двадцатилетним опытом работы, рассказывает про этапы появления травмы, способах выживания и путях выхода из нее. Книга носит автобиографический характер и основана на реальных событиях. Она создана для тех, кто пережил или переживает домашнее насилие со стороны близких людей. Для тех, кто задается вопросами: «Есть ли жизнь после травмы? Возможно ли исцеление? Можно ли перестать выживать и как начать жить по-человечески?» Возможно, кто-то узнает себя в историях, поверит в себя и возможность выздоровления. Ведь именно это и есть цель данного издания.



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