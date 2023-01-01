Дэвид Копперфилд (сокращенный пересказ). Чарльз Диккенс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Одна из самых трогательных историй Диккенса о тяжелом детстве. Мальчик, выросший без отца, преданный матерью в угоду жестокому отчиму и видящий от школьных учителей лишь издевательства и побои, проходит долгий путь, прежде чем обрести счастье. Роман в сокращении.



Дэвид Копперфилд (сокращенный пересказ) слушать на видеосервисе Wink.