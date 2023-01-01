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Дэвид Копперфилд (сокращенный пересказ). Чарльз Диккенс (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика158 мин12+
Сюжет
Одна из самых трогательных историй Диккенса о тяжелом детстве. Мальчик, выросший без отца, преданный матерью в угоду жестокому отчиму и видящий от школьных учителей лишь издевательства и побои, проходит долгий путь, прежде чем обрести счастье. Роман в сокращении.
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