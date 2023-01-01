Дэвид Копперфильд. Чарльз Диккенс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Дэвид Копперфильд" – один из наиболее известных романов великого английского писателя Чарльза Диккенса. Неподдельно искренняя история о том, что во имя любви люди готовы пойти на многое. Никакие преграды и лишения нипочем по-настоящему великим людям, особенно если их таковыми делает л�юбовь. Это произведение не оставляет равнодушными никого, ведь в основе его лежит история юных лет автора.



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