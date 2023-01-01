ДЕТЯМ ЛУЧШЕЕ. Серебряная книга сказок. Ганс Андерсен,Эдит Несбит,Якоб и Вильгельм Гримм,Константин Ушинский,Лидия Чарская,С. Кондурушкин (книга, 2020) слушать онлайн
6.42020, Аудиокнига
Сказки, Детская литература261 мин0+
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О книге
Послушайте замечательные авторские и народные сказки в исполнении известных артистов Олега Анофриева, Александра Ленькова, Валерия Гаркалина, Нелли Уваровой и многих других. В сборнике представлены русские сказки и сказки других народов, а также произведения Х. К. Андерсена, братьев Гримм, Эдит Несбит, К. Д. Ушинского, Л. А. Чарской и других русских и зарубежных писателей.
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