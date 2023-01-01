WinkАудиокнигиДетство Темы (сборник). Николай Гарин-Михайловский
Детство Темы (сборник). Николай Гарин-Михайловский (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика1500 мин12+
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Сюжет
В книгу избранных произведений известного русского писателя Н.Г.Гарина-Михайловского вошли первые две повести автобиографической тетралогии «Детство Темы» и «Гимназисты», а также рассказы и очерки разных лет. Содержание: Детство Темы Гимназисты Рассказы и очерки Под вечер На ходу Бабушка Степанида Дикий человек Переправа через Волгу у Казани Немальцев Вальнек-Вальновский Исповедь отца Жизнь и смерть Два мгновения Дела. Наброски карандашом Когда-то Клотильда
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