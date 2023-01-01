Детство. Максим Горький (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Детство" – первая часть автобиографической трилогии, включающей также повести «В людях» и «Мои университеты», – художественное жизнеописание от лица ребенка, насыщенное событиями, поступками, мыслями и чувствами как самого главного героя, так и тех, кто его окружает. Вы сможете словно �наяву встретиться с детьми и взрослыми, чьи яркие и живые образы сохранила цепкая писательская память.



Детство слушать на видеосервисе Wink.