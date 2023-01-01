Детство. Максим Горький
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Детство. Максим Горький

Детство. Максим Горький (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика510 мин6+
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Сюжет

"Детство" – первая часть автобиографической трилогии, включающей также повести «В людях» и «Мои университеты», – художественное жизнеописание от лица ребенка, насыщенное событиями, поступками, мыслями и чувствами как самого главного героя, так и тех, кто его окружает. Вы сможете словно наяву встретиться с детьми и взрослыми, чьи яркие и живые образы сохранила цепкая писательская память.

Детство слушать на видеосервисе Wink.

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