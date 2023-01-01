Детство Люверс. Борис Пастернак (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Повесть, по авторскому свидетельству, представляет собою начало романа, над которым Пастернак работал в 1917-1918 г. Сюжет повести организован вокруг нескольких ключевых эпизодов в жизни каждого человека: пробуждение младенческого сознания «о третьем годе», пробуждение «девического» в девочке-�подростке, первая влюбленность и первая встреча со смертью как «прививка» взрослости.



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