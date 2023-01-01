WinkАудиокнигиДетство. Лев Толстой
Детство. Лев Толстой (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика272 мин12+
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Сюжет
Детство – что может быть интереснее и прекраснее открытия мира детскими глазами? Именно они всегда широко открыты, очень внимательны и на редкость проницательны. Поэтому Лев Толстой взглянул вокруг глазами маленького дворянина Николеньки Иртеньева и еще раз показал чистоту и низменность чувств, искренность и ложь, красоту и уродство.
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