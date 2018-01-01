Детские рассказы для внеклассного чтения. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Каждый школьник рано или поздно сталкивается с таким понятием, как «внеклассное чтение». Чаще всего это происходит уже в первом классе, когда учитель просит детей принести в школу книгу с любимой сказкой и пересказать ее. В дальнейшем круг произведений расширяется, и дети вместе с родителями, вооружившись списками литературы, начинают бесконечные, а иногда и безрезультатные хождения по магазинам в поисках той или иной книги. С выходом аудиосборника «Детские рассказы для внеклассного чтения» обо всех этих «хождениях по мукам» можно забыть. Ведь в одной книге собраны практически все произведения, рекомендованные для внеклассного чтения в начальной и средней школе. Леонид Андреев «Кусака» Иван Бунин «Танька» Иван Бунин «Антоновские яблоки» Аркадий Гайдар «Чук и Гек» Аркадий Гайдар «Голубая чашка» Всеволод Гаршин «Сигнал» Максим Горький «Дед Архип и Ленька» Максим Горький «Макар Чудра» Борис Житков «Про слона» Борис Житков «Мангуста» Владимир Короленко «Приемыш» Николай Лесков «Левша» Дмитрий Мамин-Сибиряк «Серая Шейка» Леонид Пантелеев «Честное слово» Иван Тургенев «Муму» Антон Чехов «Каштанка» Антон Чехов «Лошадиная фамилия» ©



Детские рассказы для внеклассного чтения слушать на видеосервисе Wink.