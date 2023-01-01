Детские мечты. Песни и караоке. Вера Дворянинова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"«Детские мечты» – песни Веры Дворяниновой в исполнении Маши Авсюкевич. В наши дни песен для детей много, но чаще они наполнены далеко недетским смыслом и непонятны маленьким слушателям. «Это долгожданные детские песни!» Именно так говорили члены жюри российских и международных конкурсов, на которых юная певица Маша Авсюкевич не раз становилась лауреатом и дипломантом, представляя слушателям песни из своего альбома. Возможно, успех объясняется тем, что девочка сама выбирала темы для музыкальных произведений: дружба, волшебный конфетный дождь, любимые животные, первая любовь, детская мечта – шапка-невидимка, каникулы… Пусть детство наших детей будет таким же чистым и искренним, как эти песни! Слова и музыка: Вера Дворянинова Исполнитель: Маша Авсюкевич Аранжировка: Дмитрий Филин Дизайн и иллюстрация:



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