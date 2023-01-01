Детские годы Багрова-внука. Сергей Аксаков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Детские годы Багрова-внука" – вторая часть автобиографической трилогии замечательного русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова. История детских лет барчука Сережи Багрова служит продолжением «Семейной хроники» и ведется от лица рассказчика, что сообщает ей «живость изустного повествования». Яркие впечатления ребенка, талантливо и достоверно изложенные мастером слова, слагаются в пеструю картину русского дворянского быта, неспешно укоренявшегося на благодатной поволжской почве.



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