WinkАудиокнигиДетские годы Багрова-внука. Сергей Аксаков
Детские годы Багрова-внука. Сергей Аксаков (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Детская литература, Биографии и мемуары962 мин12+
Сюжет
"Детские годы Багрова-внука" – вторая часть автобиографической трилогии замечательного русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова. История детских лет барчука Сережи Багрова служит продолжением «Семейной хроники» и ведется от лица рассказчика, что сообщает ей «живость изустного повествования». Яркие впечатления ребенка, талантливо и достоверно изложенные мастером слова, слагаются в пеструю картину русского дворянского быта, неспешно укоренявшегося на благодатной поволжской почве.
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