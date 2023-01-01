Детская сказка. Август Стриндберг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиокнига «Детская сказка» – новелла классика шведской литературы, крупнейшего писателя и драматурга Августа Стриндберга (1849–1912), творчество которого оказало огромное влияние на всю европейскую культуру начала XX века. В «Детской сказке» особенно ощутимо влияние Х.-К. Андерсена, одного из любимейших авторов Стриндберга. Не случайно этот рассказ, как и целый ряд других рассказов, созданных писателем в 1903 г., назван сказкой. …Жизнь десятилетнего Торкеля, сына пройдохи и пьяницы лоцмана Эмана, тяжела и безрадостна. Каждый день, стоя на берегу пролива, он всматривается вдаль и мечтает покинуть проклятый, ненавистный Скамсунд и отправиться на тот берег, на благословенный Фагервик, в другой, лучший мир, где растет зеленая трава и сияет яркое солнце, где живут нарядные, весeлые, счастливые люди… Великий мастер в изображении сильных чувств, колоритных деталей, ярких пейзажей, Стриндберг даeт экспрессивное, насыщенное эмоциями главного героя, символическое описание двух островов. Мрачного, сурового, грязного, отвратительного Скамсунда и прекрасного, светлого, беззаботного и праздничного Фагервика.



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