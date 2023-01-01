Детская болезнь «левизны» в коммунизме. Владимир Ленин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Экономист и журналист, лидер подпольной партии и основатель первого в истории государства рабочих и крестьян, – мало кто другой повлиял на судьбу России и мира в XX веке так, как Владимир Ленин. Живет ли дело Ленина сегодня – вопрос открытый. А вот его книги – несомненно. Элиты могут сколько угодно договариваться о том, что литература, а что нет, какая форма – нормативная, а какая – маргинальная, но когда появляется литератор Ленин, все общепринятые каноны попросту девальвируются и отменяются. Все это еще раз подтверждает марксистский тезис о том, что подлинная литература есть, прежде всего, социальная практика. Детская болезнь «левизны» в коммунизме «Наверное, теперь уже почти всякий видит, что большевики не продержались бы у власти не то что два с половиной года, но и два с половиной месяца без строжайшей, поистине железной дисциплины в нашей партии, без самой полной и беззаветной поддержки ее всей массой рабочего класса…». Эту книгу вождя мирового пролетариата ждал оглушительный успех – она пережила 106 изданий на 22-х языках. Еще бы – ведь это, по сути, пособие революционера, призванное помочь молодым братским компартиям найти правильный путь революционной борьбы, предостеречь от ошибок первых шагов, вооружить опытом советских большевиков.



Детская болезнь «левизны» в коммунизме слушать на видеосервисе Wink.