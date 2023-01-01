Дети подземелья. Владимир Короленко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Школьная библиотека" знакомит своих слушателей с творчеством замечательного русского писателя Владимира Галактионовича Короленко и предлагает послушать его самую известную повесть – «Дети подземелья». Образ детства является одной из главных тем в творчестве Короленко. Этот писател�ь, как никто другой, психологически точно и глубоко изобразил процесс становления человека в детскую пору, а время «ранних впечатлений» ребенка считал самым ценным периодом жизни любого человека. В повести «Дети подземелья» затрагиваются вечные темы дружбы, любви, добра. Она заставляет сопереживать, сочувствовать юным героям, их нелегкой, полной лишений жизни.



Дети подземелья слушать на видеосервисе Wink.