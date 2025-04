Дети мороза. Бог его отцов. Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Двадцать шестой том «Полного собрания сочинений» выдающегося американского писателя Джека Лондона (1876-1916) включает в себя два знаменитых сборника северных рассказов «Дети мороза» и «Бог его отцов». В эти сборники входят такие шедевры, как «Заклинатель духов», «Болезнь Покинутого Вождя», «Киш Сын Киша», «Там где расходятся дороги» и др. – Я старик, и слова мои мудры. Хорошо быть сильным и держать в руках власть. Еще лучше отказаться от власти, если так нужно для общего благополучия. В прежние годы я сидел с тобою рядом, Тантлач, и мой голос был первым в совете, и моего мнения спрашивали во всех делах. И я был силен и могуч. Я был величайшим человеком после Тантлача. Затем явился Чужестранец, и я увидел, что он искусен, мудр и велик. Он был мудрее и искуснее меня, и я понял, что он принесет больше пользы, чем приношу я. Джек Лондон «В дебрях Севера» Содержание: Дети мороза (Children of the Frost). Рассказы. 1. В дебрях Севера 2. Закон жизни 3. Нам-Бог – лжец 4. Заклинатель духов 5. Жители Солнечой страны 6. Болезнь Покинутого Вождя 7. Киш Сын Киша 8. Смерть Лигуна 9. Красавица Ли-Ван 10. Лига Стариков Бог его отцов (The God of His Fathers). Рассказы 1. Бог его отцов 2. Великий вопрос 3. То чего не забыть 4. Сивашка 5. Человек со шрамом 6. Джан нераскаявшийся 7. Сила женщины 8. Там где расходятся дороги 9. Дочь авроры 10. На конце радуги 11. Презрение Женщины



