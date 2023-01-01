Дети капитана Гранта. Жюль Верн (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Жюль Верн – знаменитый французский писатель, один из родоначальников жанра научной фантастики – литературы, проникнутой верой в прогресс техники и торжество человеческого разума. В своих романах он предсказал множество изобретений, в их числе телевидение, подводные лодки, вертолет, самолет и даже многоступенчатые ракеты с реактивным двигателем. Но книги Жюля Верна – это не только восторженные описания техники и научных открытий: читатель найдет в них также яркие образы честных и мужественных людей, непреклонно идущих к своей цели и побеждающих все напасти. Таков приключенческий роман «Дети капитана Гранта», написанный в 1867-1868 гг. Герои романа совершают экспедицию на парусном судне «Дункан», преследуя благородную цель: спасти затерянного в океане капитана Гранта, отца прелестной Мэри и юного Роберта. Отважных путешественников ждут многочисленные приключения, они побывают во многих странах, встретятся с самыми разными людьми, испытают невзгоды и радости… Многие поколения читателей во всем мире зачитывались этой увлекательной книгой, ставшей настоящей классикой приключенческой литературы.



Дети капитана Гранта слушать на видеосервисе Wink.