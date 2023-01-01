WinkАудиокнигиДети капитана Гранта (спектакль). Жюль Верн
Дети капитана Гранта (спектакль). Жюль Верн (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Приключения189 мин12+
Сюжет
Экипаж яхты “Дункан” вылавливает в море акулу, в животе которой находится бутылка с запиской на трех языках – английском, немецком и французском. В ней сообщается, что во время крушения “Британии” спаслись капитан Грант и два матроса. Лорд Гленарван и его жена решают отыскать пропавших…
Дети капитана Гранта (спектакль) слушать на видеосервисе Wink.