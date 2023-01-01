Дети капитана Гранта (сокращенный пересказ). Жюль Верн
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Дети капитана Гранта (сокращенный пересказ). Жюль Верн

Дети капитана Гранта (сокращенный пересказ). Жюль Верн (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Приключения487 мин12+

Сюжет

Экспедиция, возглавляемая капитаном Грантом, бесследно исчезла, однако его дети не теряют надежду разыскать отца. Они были готовы к трудностям и приключениям, но не представляли себе, сколько опасного и неожиданного ожидает их в этих поисках. Знаменитый приключенческий роман издается в сокращенном пересказе Т.М.Пименовой, где сохранены авторский стиль и основные события книги.

Дети капитана Гранта (сокращенный пересказ) слушать на видеосервисе Wink.

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