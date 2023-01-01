Дети капитана Гранта (сокращенный пересказ). Жюль Верн (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Экспедиция, возглавляемая капитаном Грантом, бесследно исчезла, однако его дети не теряют надежду разыскать отца. Они были готовы к трудностям и приключениям, но не представляли себе, сколько опасного и неожиданного ожидает их в этих поисках. Знаменитый приключенческий роман издается в сокращенном пересказе Т.М.Пименовой, где сохранены авторский стиль и основные события книги.



Дети капитана Гранта (сокращенный пересказ) слушать на видеосервисе Wink.