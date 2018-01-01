Дети Арбата. Книга вторая «Страх». Анатолий Рыбаков
Wink
Аудиокниги
Дети Арбата. Книга вторая «Страх». Анатолий Рыбаков

Дети Арбата. Книга вторая «Страх». Анатолий Рыбаков (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Современная проза36 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Роман «Дети Арбата» писался в «тeмные» времена, а подоспел к «светлым». Роман автобиографичен, в образе главного героя Саши Панкратова немало реалий судьбы самого писателя. Как-то Рыбаков обмолвился, что путь Саши – это его, Рыбакова, путь, только Саша лучше, чем его прототип. Писатель смело, бесстрашно взялся за вопрос: какова же роль Сталина во всeм, что творилось в нашей стране? © А. Рыбаков (наследники) ©

Дети Арбата слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг