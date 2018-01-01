Дети Арбата. Книга вторая «Страх». Анатолий Рыбаков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Роман «Дети Арбата» писался в «тeмные» времена, а подоспел к «светлым». Роман автобиографичен, в образе главного героя Саши Панкратова немало реалий судьбы самого писателя. Как-то Рыбаков обмолвился, что путь Саши – это его, Рыбакова, путь, только Саша лучше, чем его прототип. Писатель смело, б�есстрашно взялся за вопрос: какова же роль Сталина во всeм, что творилось в нашей стране? © А. Рыбаков (наследники) ©



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