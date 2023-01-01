Дети Арбата. Анатолий Рыбаков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Москва, Арбат, 1934 год. История честного, порядочного молодого человека Саши Панкратова, в сущности, обычна для того времени: обвинение в антисоветских настроениях, исключение из партии, тюрьма и ссылка по статье 58-10. Черные времена… «Дети Арбата» – о тех, чья юность совпала с юностью страны, о л�юдях, которые учились, взрослели, формировались в теперь уже далекие, страшные, но по-своему романтические годы. Эту книгу в конце 80-х читали все. Недавно все видели многосерийный фильм. Сегодня «Дети Арбата» возвращаются к нам в новом формате. Слушайте знаменитый роман Анатолия Рыбакова!



Дети Арбата слушать на видеосервисе Wink.