WinkАудиокнигиДетектив в Новый год. Татьяна Устинова,Анна и Сергей Литвиновы,Татьяна Бочарова,Евгения Михайлова,Инна Бачинская,Наталья Барабаш,Александр Руж
Детектив в Новый год. Татьяна Устинова,Анна и Сергей Литвиновы,Татьяна Бочарова,Евгения Михайлова,Инна Бачинская,Наталья Барабаш,Александр Руж (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Детективы517 мин16+
Сюжет
Готовиться к встрече Нового года мы традиционно начинаем заранее и правильно делаем: зачем откладывать все на последние дни, ведь можно растянуть удовольствие и заранее спланировать все предпраздничные дела? А отдохнуть и отвлечься вам помогут увлекательные детективные рассказы из сборник�а «Детектив в Новый год». Их авторы – Татьяна Устинова, Анна и Сергей Литвиновы, Евгения Михайлова и другие известные писатели – сделали все, чтобы вы почувствовали настоящее новогоднее настроение!
Детектив в Новый год слушать на видеосервисе Wink.