Десять загадок наполеоновского сфинкса. Сергей Нечаев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Загадочные смерти адмирала Вильнeва и императрицы Жозефины, странное «предательство» маршала Мармона, не менее странная капитуляция наполеоновской армии в Испании и, конечно же, история о двойниках императора, уже почти два столетия никого не оставляют равнодушными и еще долго будут привлекать к себе внимание как специалистов, так и всех любителей истории. Написанная в увлекательной форме, эта книга излагает нетрадиционные, порой довольно неожиданные, версии известных исторических событий и фактов, так или иначе связанных с Наполеоном.



Десять загадок наполеоновского сфинкса слушать на видеосервисе Wink.