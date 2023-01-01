Десять главных правил для начинающего инвестора. Бертон Малкиел (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Простые и понятные идеи профессора экономики Принстонского университета Бертона Малкиела уже более тридцати лет привлекают внимание инвесторов, стремящихся постичь законы финансового мира и научиться с наибольшей выгодой использовать их. В этой книге Малкиел предлагает простую пошаговую стратегию, которая позволяет любому частному инвестору превзойти самых искушенных профессионалов, причем с меньшим риском. Это полное практическое руководство, доступное пониманию даже далекого от мира инвестиций читателя. В нем действительно есть все, что вам нужно знать при инвестировании. Книга предназначена для широкого круга читателей, для всех, кто задумывается о формировании инвестиционного портфеля или просто хочет найти ориентиры в мире личных финансов.



Десять главных правил для начинающего инвестора слушать на видеосервисе Wink.