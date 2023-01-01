Десять дней, которые потрясли мир. Джон Рид
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Десять дней, которые потрясли мир. Джон Рид

Десять дней, которые потрясли мир. Джон Рид (книга, 2022) слушать онлайн

2022, Аудиокнига
История, Нон-фикшн871 мин16+

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О книге

Джон Рид был знаменитым американским журналистом, который своими глазами наблюдал взятие Зимнего дворца, стал одним из основателей Коммунистической рабочей партии США и с почестями похоронен у стен московского Кремля рядом с Инессой Арманд. Выпускник Гарварда, отчаянный военный корреспондент, антимилитарист и социалист, Рид приехал в Петроград в разгар событий переломного 1917-го. Он стал очевидцем Октябрьской революции и ухватил в своей документальной книге «сгусток истории», ярко и живо описав увиденные сцены. «Десять дней, которые потрясли мир» воспевал В. И. Ленин, написав в предисловии, что «желал бы видеть ее распространенной в миллионах экземпляров и переведенной на все языки». С 1930 до 1957 года книга не переиздавалась в СССР из-за того, что, по мнению Сталина, в ней была сильно преувеличена роль Троцкого в революции. Книга Джона Рида – свидетельство человека, романтизировавшего русскую революцию и коммунизм, но и бесценный исторический документ, памятник судьбоносной эпохе.

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Жанр
История, Нон-фикшн, Зарубежная литература
Время
871 мин / 14:31

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