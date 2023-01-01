Десять дней, которые потрясли мир. Джон Рид (книга, 2022) слушать онлайн

Джон Рид был знаменитым американским журналистом, который своими глазами наблюдал взятие Зимнего дворца, стал одним из основателей Коммунистической рабочей партии США и с почестями похоронен у стен московского Кремля рядом с Инессой Арманд. Выпускник Гарварда, отчаянный военный корреспондент, антимилитарист и социалист, Рид приехал в Петроград в разгар событий переломного 1917-го. Он стал очевидцем Октябрьской революции и ухватил в своей документальной книге «сгусток истории», ярко и живо описав увиденные сцены. «Десять дней, которые потрясли мир» воспевал В. И. Ленин, написав в предисловии, что «желал бы видеть ее распространенной в миллионах экземпляров и переведенной на все языки». С 1930 до 1957 года книга не переиздавалась в СССР из-за того, что, по мнению Сталина, в ней была сильно преувеличена роль Троцкого в революции. Книга Джона Рида – свидетельство человека, романтизировавшего русскую революцию и коммунизм, но и бесценный исторический документ, памятник судьбоносной эпохе.





Десять дней, которые потрясли мир слушать на видеосервисе Wink.