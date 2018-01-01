Десерт по имени Аля. Диана Рымарь (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу «Десерт по имени Аля» популярной российской писательницы Дианы Рымарь. «Собственность Михаила Потапова. Руками не трогать!» – да, это обо мне. Думаю, если бы мог, муж с удовольствием вытатуировал эти слова у меня на лбу. Кстати, он охотник, я не говорила? На зайца ходил, на лису тоже, на волка, даже на медведя… скоро и на меня охоту откроет, ведь я собираюсь от него сбежать. «Большой город, спрячешь?» – всe повторяю я про себя. Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Анной Киселевой, на чьем счету дублирование в более, чем 300 лентах, в том числе и в таких бестселлерах, как «Человек-паук: Вдали от дома (2019)», «Люди в черном: Интернэшнл (2019)», «Мстители: Финал (2019)», «Капитан Марвел (2019)», «Алита: Боевой ангел (2019)», «Чего хотят мужчины (2019)», «Хроники хищных городов (2018)», «Безумно богатые азиаты (2018)», «Мстители: Война бесконечности (2018)» и многих других. ©



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