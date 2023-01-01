Держите декана!. Ольга Валентеева (книга, 2020) слушать онлайн

Долгожданное продолжение истории любви Рея и Аманды! Казалось бы, жизнь в университете Гарроуз наладилась: заговорщики найдены, учебный год продолжается, любовь торжествует. Но это только на первый взгляд, потому что жизнь в учебном заведении бурлит и бушует, королевство гадает, будет ли в нем новая королева, а у ректора Денвера появляется соперник в любви…



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