WinkАудиокнигиДержись за облака. Юлиан Семенов
Держись за облака. Юлиан Семенов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Детективы, Современная проза195 мин18+
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Сюжет
1919 год. ЧК арестовывает бывшего личного пилота императора Николая II Ивана Савостьянова и предлагает ему совершить рискованный перелет через фронты гражданской войны из Москвы в Будапешт и доставить туда агента Коминтерна Яноша Перцеля, за которым охотится контрразведка Вооруженных сил юга России и Антанты. Также не пропустите аудиокниги Юлиана Семенова «Господин большевик», «Тайна смерти Петра Первого»
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