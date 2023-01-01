Держись за облака. Юлиан Семенов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

1919 год. ЧК арестовывает бывшего личного пилота императора Николая II Ивана Савостьянова и предлагает ему совершить рискованный перелет через фронты гражданской войны из Москвы в Будапешт и доставить туда агента Коминтерна Яноша Перцеля, за которым охотится контрразведка Вооруженных сил юга России и Антанты. Также не пропустите аудиокниги Юлиана Семенова «Господин большевик», «Тайна смерти Петра Первого»



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