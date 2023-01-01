Держи марку! Делай деньги! (сборник). Терри Пратчетт (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Приличный мошенник Мокриц фон Липвиг находит выход из любой ситуации, из любого города – даже такого, как Анк-Морпорк. После воровства, мошенничества и… смерти через повешение он займет должность Главного Почтмейстера. Но разве на эту работу он рассчитывал? Что, если заняться реформированием банковской системы по предложению патриция Витинари? Выбрать путь благочестивого горожанина, а заодно стать хозяином песика Шалопая, владеющего мажоритарным пакетом акций «Королевского банка»? Два романа из цикла «Плоский мир» в неповторимом стиле сэра Терри Пратчетта.



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