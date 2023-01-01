Держава Света (сборник). Николай Рерих
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Держава Света (сборник). Николай Рерих

Держава Света (сборник). Николай Рерих (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Эзотерика449 мин12+

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О книге

Настоящая сборник представляет собой собрание сочинений выдающегося русского художника, ученого, философа, путешественника и общественного деятеля – Н.К. Рериха – на основе прижизненных сборников, составленных самим автором, с добавлением статей, до сих пор не публиковавшихся или печатавшихся лишь в периодических изданиях.

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Жанр
Эзотерика
Время
449 мин / 07:29

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