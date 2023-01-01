WinkАудиокнигиДержава Света (сборник). Николай Рерих
Держава Света (сборник). Николай Рерих (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Эзотерика449 мин12+
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О книге
Настоящая сборник представляет собой собрание сочинений выдающегося русского художника, ученого, философа, путешественника и общественного деятеля – Н.К. Рериха – на основе прижизненных сборников, составленных самим автором, с добавлением статей, до сих пор не публиковавшихся или печатавшихся лишь в периодических изданиях.
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