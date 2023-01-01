Дерево лжи. Фрэнсис Хардинг (книга, 2020) слушать онлайн

С каждым романом сюжеты Хардинг становятся все более увлекательными. Но героиней книги неизменно становится очень умная и сильная девочка. Отец Фейт – священник, путешественник и любитель древностей. Фейт обожает отца, а он доверяет ей свои секретные исследования. Отец берет ее с собой в пещеру, где сажает в землю привезенное издалека дерево. Это Дерево Лжи. На следующий день отец погибает, и Фейт предстоит узнать, было ли это самоубийство или все-таки убийство. Фейт придется поиграть и «договориться» с Деревом Лжи. А работает оно так: его листочкам необходимо нашептать какую-то ложь. Потом нужно сделать так, чтобы в эту ложь поверило как можно больше народа. Чем больше людей поверит, тем крупнее плод вырастет на ветках Дерева Лжи. Теперь можно съесть этот плод и узнать какую-то правду, соизмеримую с той ложью, что ты нашептал. Фейт предстоит узнать, какую невероятную ложь придумал отец, готовясь узнать грандиозную правду от плодов Дерева Лжи. В каждой книге Фрэнсис Хардинг есть мистика и фантастика, но в основе любого сюжета – всегда обычная жизнь людей – ребенка, который пытается найти свое место в мире, человека, который пытается решить, что хорошо, а что плохо… Эта книга научит многому. Поверьте, вам понравится прекрасный литературный язык, который присущ произведениям известной писательницы Фрэнсис Хардинг. Неспроста ведь ее детская книга «Дерево лжи» впервые получила серьезную премию Costa и стала «Книгой года».



Дерево лжи слушать на видеосервисе Wink.