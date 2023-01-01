WinkАудиокнигиДеревенские кошмарики. Книга 2. Я – чертовка. Зинаида Владимировна Гаврик
Деревенские кошмарики. Книга 2. Я – чертовка. Зинаида Владимировна Гаврик (книга, 2023) слушать онлайн
2023, Аудиокнига
Фэнтези454 мин16+
Сюжет
После пережитых приключений Тоня решает вернуться к нормальной жизни. Не тут-то было! Благодаря лешему, в бедной девушке пробуждаются способности… которыми совершенно невозможно управлять! С повышенным вниманием окружающих мужчин она ещё более-менее справляется, но вспышка африканской страсти у ректора университета – это уж слишком! Да ещё и новые потусторонние знакомые из деревни вдруг обращаются к ней за помощью…
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