Деревенские кошмарики. Книга 2. Я – чертовка. Зинаида Владимировна Гаврик (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

После пережитых приключений Тоня решает вернуться к нормальной жизни. Не тут-то было! Благодаря лешему, в бедной девушке пробуждаются способности… которыми совершенно невозможно управлять! С повышенным вниманием окружающих мужчин она ещё более-менее справляется, но вспышка африканской страсти у ректора университета – это уж слишком! Да ещё и новые потусторонние знакомые из деревни вдруг обращаются к ней за помощью…



Деревенские кошмарики слушать на видеосервисе Wink.