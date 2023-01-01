Деньги тоже стреляют. Валентин Пикуль
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Деньги тоже стреляют. Валентин Пикуль

Деньги тоже стреляют. Валентин Пикуль (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Современная проза499 мин12+

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О книге

Умело дозируя информацию, Валентин Пикуль не останавливался подробно на некоторых личностях, причастных к описываемым событиям. Но собранный материал оказывался настолько богатым, что Валентин Саввич не мог лишить читателей удовольствия познакомиться с ним, тем более что каждый персонаж был весьма достоин пера историка. Так возникла литературная портретная галерея, которую Пикуль назвал историческими миниатюрами.

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Жанр
Современная проза
Время
499 мин / 08:19

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