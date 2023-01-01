WinkАудиокнигиДень Суркова. Александр Лебедев
День Суркова. Александр Лебедев (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фэнтези415 мин18+
Сюжет
Игорь Сурков – программист из далеких восьмидесятых, решает разбогатеть необычным образом. Для этого он придумывает сложную схему с «Национальной лотерей», потомками, временем и алкоголем. Но, бурно развитая деятельность оказывается под пристальным вниманием «Комитета», и наказание за та�кое преступление не просто срок, а вечность и не на Колыме, а в реальном Аду. Но что для советского программиста Ад? Это место где можно сделать карьеру, дослужиться до Рая и даже вернуться к грешной жизни.
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