День Суркова. Александр Лебедев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Игорь Сурков – программист из далеких восьмидесятых, решает разбогатеть необычным образом. Для этого он придумывает сложную схему с «Национальной лотерей», потомками, временем и алкоголем. Но, бурно развитая деятельность оказывается под пристальным вниманием «Комитета», и наказание за та�кое преступление не просто срок, а вечность и не на Колыме, а в реальном Аду. Но что для советского программиста Ад? Это место где можно сделать карьеру, дослужиться до Рая и даже вернуться к грешной жизни.



День Суркова слушать на видеосервисе Wink.