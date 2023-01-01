День Суркова. Александр Лебедев
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День Суркова. Александр Лебедев

День Суркова. Александр Лебедев (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези415 мин18+

Сюжет

Игорь Сурков – программист из далеких восьмидесятых, решает разбогатеть необычным образом. Для этого он придумывает сложную схему с «Национальной лотерей», потомками, временем и алкоголем. Но, бурно развитая деятельность оказывается под пристальным вниманием «Комитета», и наказание за такое преступление не просто срок, а вечность и не на Колыме, а в реальном Аду. Но что для советского программиста Ад? Это место где можно сделать карьеру, дослужиться до Рая и даже вернуться к грешной жизни.

День Суркова слушать на видеосервисе Wink.

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Фэнтези

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