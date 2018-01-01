День решает все. Константин Муравьев (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу современного российского писателя-фантаста Константина Муравьева «День решает все» – вторую в серии «Перешагнуть пропасть». Наш соотечественник Дмитрий продолжает свой путь и делает свой следующий шаг к той цели, о которой пока еще не догадывается. Для него сейчас главное – это выжить и вписаться в высокотехнологичное общество, куда он попал. И вот перед тобой раскрывается новый мир. Но ты в нем оказался не великим воином или полководцем, не магнатом или торговцем. Нет. По странному стечению обстоятельств и тому решению, что выдала умная техника, для всех местных ты «тупой дикарь». И этого не исправить. И поэтому начать жить ты должен простым инженером по утилизации, или попросту говоря – «мусорщиком». Но что, если все в тебе ошибались: и ученые, и твои новые товарищи, да и сама судьба, что распорядилась таким странным образом. И это может показать один-единственный день, который решает всe. Который, если у тебя хватит сил, умений и мужества, расставит все по своим местам. Но его нужно прожить. Ведь он только начат. ©



День решает все слушать на видеосервисе Wink.