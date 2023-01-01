День Нордейла. Вероника Мелан
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День Нордейла. Вероника Мелан

День Нордейла. Вероника Мелан (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика, Фантастика477 мин18+

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О книге

Визит женщин Комиссии вершится неожиданно – чего они хотят? Улучшить генофонд собственной расы, заполучив биологический материал лучших представителей мужского пола из числа людей. Парни из отряда специального назначения – идеальный вариант, потому как они красивы, тренированы, выносливы и умны. Вот только, какой реакции ждать от их прекрасных вторых половин? Разве это важно? Лишь бы не помешал местный творец Уровней по имени Дрейк Дамиен-Ферно… В книге присутствует ненормативная лексика.

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Жанр
Фантастика
Время
477 мин / 07:57

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