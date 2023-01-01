WinkАудиокниги�День муравья. Бернар Вербер
День муравья. Бернар Вербер (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Зарубежная литература, Фантастика918 мин12+
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Сюжет
История о муравьях и людях становится еще запутаннее. Молодая муравьиная королева Шли-пу-ни, только что взошедшая на трон, мечтает отомстить пальцам – так муравьи называют людей – за убийство своей матери. Тем временем за пределами муравейника один за другим погибают химики, занимавшиеся разработкой яда против муравьев. За дело берутся детектив Жак Мелье и журналистка Летиция Уэллс, дочь Эдмонда Уэллса.
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