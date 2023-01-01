День, который не изменить. Борис Батыршин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Борис Батыршин – российский писатель, в активе которого фантастические книги и для детей, и для взрослых. Чаще всего автор работает в жанре исторического романа, используя приeм «попадания», перемещения героя из нашего времени в другие исторические эпохи. Важная особенность произведений Бориса Батыршина – их историко-патриотическое и воспитательное звучание. Фантастическая повесть «День, который не изменить» – книга о подростках и для подростков. Двое ребят с помощью таинственного приложения на смартфоне оказались на поле Бородинской битвы. Сперва они, конечно, испугались, но быстро освоились. Ведь им так повезло! Кому ещe доведeтся погонять квадрокоптер над батареей Раевского, познакомиться с русскими ополченцами и увидеть своими глазами грандиозное историческое сражение! Что станет с юными героями, как повлияют на них эти события? А главное, когда же для них закончится день, который нельзя изменить? Слушайте – и узнаете.



День, который не изменить слушать на видеосервисе Wink.