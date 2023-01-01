День, когда мы были счастливы. Джорджия Хантер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Семейная драма, повествующая о том, что даже в самый тяжелый момент истории человеческий дух способен на многое. Весна 1939 года. Семья Курцей изо всех сил пытается жить нормальной жизнью, пока тень войны подбирается к порогу их дома. Но ход истории неумолим, и ужас, охвативший Европу, вскоре выну�ждает Курцей искать пути спасения: кто-то отправляется в эмиграцию, кто-то идет работать на завод в еврейском гетто, а кто-то старается скрыть свое происхождение и остаться в родном городе.



День, когда мы были счастливы слушать на видеосервисе Wink.