День, когда мы были счастливы. Джорджия Хантер
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День, когда мы были счастливы. Джорджия Хантер

День, когда мы были счастливы. Джорджия Хантер (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
История, Современная проза967 мин16+
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Сюжет

Семейная драма, повествующая о том, что даже в самый тяжелый момент истории человеческий дух способен на многое. Весна 1939 года. Семья Курцей изо всех сил пытается жить нормальной жизнью, пока тень войны подбирается к порогу их дома. Но ход истории неумолим, и ужас, охвативший Европу, вскоре вынуждает Курцей искать пути спасения: кто-то отправляется в эмиграцию, кто-то идет работать на завод в еврейском гетто, а кто-то старается скрыть свое происхождение и остаться в родном городе.

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