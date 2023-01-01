День Дракона. Вадим Панов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Его звали Ярга. Он был героем, которого предали. Предателем, от которого отвернулись герои. Живой легендой, знаменем целого народа… и его постарались забыть. Слишком мрачной оказалась легенда, слишком страшным – знамя. Его заточили в подземной темнице под властью непреодолимого заклятия, но даже за многие тысячелетия плена неукротимый дух не утратил стремления к свободе и сумел вырваться из тюрьмы, чтобы устремиться туда, где среди современного мегаполиса незримо для посторонних глаз живут потомки прежних хозяев Земли, – в Тайный Город! И насмешнице-судьбе было угодно, чтобы Ярга, чье имя означало «Повелитель драконов», столкнулся с Витольдом Унгером, рыцарем из ложи Дракона…



День Дракона слушать на видеосервисе Wink.