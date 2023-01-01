Демоны кушают кашу. Тимофей Царенко (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Империя вновь призывает Палача народов и его верного Душехранителя! Небо потемнеет и заплачет кровью! Посевы истлеют, опадет почерневшая листва и воды рек станут алыми от крови демонов, приносимых в жертву! С неба раздастся трубный глас и разверзнуться врата бездны. И из самых глубин ада разн�есется нездешний голос: «Дядя Салех! Я покакала!»



Демоны кушают кашу слушать на видеосервисе Wink.