Демоны кушают кашу. Тимофей Царенко
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Демоны кушают кашу. Тимофей Царенко

Демоны кушают кашу. Тимофей Царенко (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Фэнтези, Фантастика18+

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Сюжет

Империя вновь призывает Палача народов и его верного Душехранителя! Небо потемнеет и заплачет кровью! Посевы истлеют, опадет почерневшая листва и воды рек станут алыми от крови демонов, приносимых в жертву! С неба раздастся трубный глас и разверзнуться врата бездны. И из самых глубин ада разнесется нездешний голос: «Дядя Салех! Я покакала!»

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