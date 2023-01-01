Демон по вызову. Андрей Белянин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Трепещи, грешник, ибо имя мое Абифасдон и я пришел за твоей просроченной душой!" Вот примерно так мне и приходится в основном разговаривать с людьми. Это не я плохой, это работа такая… Я-то обычный демон, вроде судебного пристава, а жена у меня работает в отделе искушений. Люди продают души направо-налево, Ад переполнен, никаких сил на них не хватает, сплошные нервы! Да еще когда тебе регулярно чистит рыло твой же друг – ангел быстрого реагирования, сектанты лезут изо всех щелей, колдуны приносят жертвы, а блондинки способны вывести из себя святого… Срок вышел, я иду к вам!



Демон по вызову слушать на видеосервисе Wink.