Демон из Пустоши. Колдун Российской империи. Виктор Дашкевич
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Демон из Пустоши. Колдун Российской империи. Виктор Дашкевич

Демон из Пустоши. Колдун Российской империи. Виктор Дашкевич (книга, 2024) слушать онлайн

6.92024, Аудиокнига
Русская литература, Детективы1214 мин16+
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О книге

Третья книга о расследованиях графа Аверина. После битвы с Императорским дивом Кузя, пожертвовав собой, попадает в Пустошь – Ледяную пустыню, где обитают дивы. Граф Аверин не знает, жив ли он, но намерен открыть коридор в мир дивов и любой ценой попытаться спасти своего друга. Считается, что человек, попав туда, погибает сразу же. Но так ли это? Исследования Пустоши были засекречены, и все же это единственная надежда графа Аверина. При помощи друзей и будущей императрицы княжны Софьи он решается на рискованный шаг. Но даже если их план сработает, кто знает, какие еще демоны смогут выбраться оттуда – и чем это будет грозить миру.

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Жанр
Фантастика, Детективы, Русская литература
Время
1214 мин / 20:14

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