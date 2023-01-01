Демон из Пустоши. Колдун Российской империи. Виктор Дашкевич (книга, 2024) слушать онлайн

Третья книга о расследованиях графа Аверина. После битвы с Императорским дивом Кузя, пожертвовав собой, попадает в Пустошь – Ледяную пустыню, где обитают дивы. Граф Аверин не знает, жив ли он, но намерен открыть коридор в мир дивов и любой ценой попытаться спасти своего друга. Считается, что челов�ек, попав туда, погибает сразу же. Но так ли это? Исследования Пустоши были засекречены, и все же это единственная надежда графа Аверина. При помощи друзей и будущей императрицы княжны Софьи он решается на рискованный шаг. Но даже если их план сработает, кто знает, какие еще демоны смогут выбраться оттуда – и чем это будет грозить миру.



Демон из Пустоши слушать на видеосервисе Wink.