Дельта. Книга 7. Пожиратель. Борис Романовский (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Пожиратель» – роман Бориса Романовского, седьмая книга цикла «Дельта», жанр фэнтези, попаданцы, бояръ-аниме, РеалРПГ. Я вернулся на двадцать два года в прошлое, чтобы изменить будущее. Изначальный Мир – место, в котором каждый человек может начать эволюцию в одном из нескольких направлений. �Разумеется, если выживет. Сражаясь с монстрами и убивая их, люди эволюционировали, очищая свою ДНК и развивая полученные способности. На мне большая ответственность, ведь только я знаю, что ждёт этот мир. Я могу стать его спасением, или его погибелью.



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