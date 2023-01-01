Дельта. Книга 6. Нижний Мир. Борис Романовский (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Нижний Мир» – роман Бориса Романовского, шестая книга цикла «Дельта», жанр попаданцы, бояръ-аниме, РеалРПГ. Я вернулся на двадцать два года в прошлое, чтобы изменить будущее. Изначальный Мир – место, в котором каждый человек может начать эволюцию в одном из нескольких направлений. Разумеетс�я, если выживет. Сражаясь с монстрами и убивая их, люди эволюционировали, очищая свою ДНК и развивая полученные способности. На мне большая ответственность, ведь только я знаю, что ждёт этот мир. Я могу стать его спасением, или его погибелью.



Дельта слушать на видеосервисе Wink.