Дельта. Книга 4. Без будущего. Борис Романовский (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

"Без будущего" – роман Бориса Романовского, четвертая книга цикла «Дельта», жанр попаданцы, бояръ-аниме, РеалРПГ. Я – Владислав Ли-Вавилонский, потомок двух родов из разных стран – Азиатского Содружества и Руси. И я вернулся на двадцать два года в прошлое, чтобы изменить будущее. Изначал�ьный Мир – место, в котором каждый человек может начать эволюцию в одном из нескольких направлений. Разумеется, если выживет. Сражаясь с монстрами и убивая их, люди эволюционировали, очищая свою ДНК и развивая полученные способности. На мне большая ответственность, ведь только я знаю, что ждёт этот мир. Я могу стать его спасением, или его погибелью.



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